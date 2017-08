Incidente stradale, auto si schianta contro il muro di una chiesa: il parroco lancia una petizione

Un'automobile si è schiantata contro il muro della Chiesa del Carmine a Pomigliano D'arco, causando danni all'edificio di culto.

Il parroco, don Peppino Gambardella, ha avviato una raccolta firme da inviare al prefetto di Napoli, alla Procura e a tutte le autorità, denunciando il caso.

''Alle 4 del mattino un giovane si è schiantato contro il cancello della Chiesa ed è rovinato contro la parete destra, danneggiando visibilmente la pietra lavica e il muro. Il danno è gravissimo. Per evitare fatti piu' lesivi e tristi, mi rivolgo alla comunità per la raccolta firme per stimolare chi di dovere ad adottare ogni misura idonea alla salvaguardia della sicurezza del luogo e della nostra personale incolumità", denuncia don Peppino Gambardella.

Il parroco denuncia in particolare la pericolosità di via Trieste, via Abate Felice Toscano e di via Vittorio Emanuele".