Auto contro scooter: giovane in ospedale

Poteva finire molto peggio l'incidente accaduto ieri a Torre Annunziata che ha visto coinvolti un auto ed uno scooter. Ad avere la peggio è stato il centauro che è stato trasportato in ospedale. In sella ad uno scooter stava viaggiando a velocità sostenuta quando è incappato nell'automobile ed è stato sbalzato dalla sella del mezzo.

È stato immediatamente accompagnato in ospedale dove è gli sono state curate le ferite ma le sue condizioni non erano preoccupanti. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente che fortunatamente non ha provocato danni alle persone.