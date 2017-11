Auto contro guard-rail: paura sulla 7 bis

Poteva finire decisamente peggio l'incidente che questa mattina si è verificato sulla strada statale 7 bis Nola-Villa Literno. Una vettura con un uomo a bordo si è schiantata contro il guard rail. L'incidente è avvenuto sul tratto di strada in direzione Caserta. La lamiera ha tranciato in due l'auto entrando addirittura all'interno dell'abitacolo. Il guidatore è un uomo di Pomigliano d'Arco che ha riportato delle ferite in seguito allo scontro.

Subito sono intervenuti gli uomini del 118 e della polizia stradale. Il conducente è stato condotto in ospedale ma le sue condizioni non sono state ritenute gravi nonostante la pericolosità del sinistro. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente e i motivi che hanno determinato la perdita del controllo dell'auto.