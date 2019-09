Tragico incidente stradale, auto contro un albero: un morto ed un ferito

Tragico incidente stradale alle prime ore del mattino di domenica in Cilento. Intorno alle 7, lungo la Via del Mare - tra San Marco di Castellabate e Ogliastro Marina - un’automobile, una Fiat 500, è improvvisamente finita fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro un albero.

Nel violento impatto è deceduto un ragazzo di 22 anni originario della provincia di Napoli, mentre un coetaneo è rimasto gravemente ferito.

Sul posto - come riferisce SalernoToday - sono giunte le ambulanze del 118 che non hanno potuto fare altro che confermare il decesso del 22enne e trasportare d’urgenze l’altro giovane presso l’ospedale di Vallo della Lucania, dov’è tuttora ricoverato in codice rosso.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i Carabinieri.

