Auto contro un albero: incidente a Pianura

“Da poco in via Pallucci a Pianura solo per miracolo non vi è stata un'altra vittima della strada. a causa di una vettura, un'utilitaria si è schiantata contro uno degli alberi ad alto fusto presenti al lato della strada. Sul posto è accorsa una pattuglia della Polizia di Stato e si attende l'unità operativa dell'infortunistica stradale della Polizia Locale”. A renderlo noto è il consigliere municipale Pasquale Strazzullo che non si spiega “perché solo nel comune di Napoli non si installano i dossi per ridurre la velocità nelle strade a rischio come via Pallucci e via Montagna Spaccata dove si susseguono incidenti mortali con un bilancio di vittime della strada di tutto rispetto.

E non ci vengano a dire - prosegue Strazzullo - che i dossi sono in contrasto con il codice della strada perché esistono nei comuni limitrofi come Quarto, Pozzuoli, Bacoli ed ogni città che si rispetti. Spero - conclude il consigliere di Fratelli d'Italia della nona municipalità - che l'amministrazione centrale si renda conto della necessità dei dossi.