Auto-cisterna si ribalta: grave il conducente

È uscita fuori strada e si è ribaltata. L'autista non è riuscita a tenerla a freno e ne ha pagato le conseguenze. È successo sulla strada statale 162 nei pressi dell'uscita “Paesi Vesuviani” intorno alle 15 di oggi. Il conducente ha perso il controllo di un'auto-cisterna che è uscito di strada e si è ribaltato. Sul posto sono giunti i soccorsi insieme alla polizia stradale ed ai vigili del fuoco.

L'uomo è stato portato via dai sanitari del 118. Le sue condizioni sono state definite gravi ma la prognosi resta riservata. Completamente paralizzato il traffico lungo l'arteria, snodo fondamentale per l'area vesuviana e spesso teatro di numerosi incidenti stradali. Sarà necessario l'intervento di mezzi specializzati per trasportare via la cisterna. Nel frattempo si proverà a far circolare le auto a senso alternato.