Auto si ribalta in strada: due donne ferite, una è grave

È di due donne ferite, di cui una grave, il bilancio di un brutto incidente avvenuta ieri sera a Castellammare di Stabia. Una Fiat Panda di colore azzurro si è capovolta lungo via Petraro dopo essere stata tamponata a incrocio da una Volkswagen grigia. A bordo dell'auto c'erano due donne, entrambe ferite. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 di Pompei che hanno soccorso entrambe le vittime del sinistro.

Una donna in codice rosso

La più grave è proprio una donna di Pompei che è stata portata in ospedale in codice rosso. Si teme per le sue condizioni di cui al momento non si hanno ancora aggiornamenti. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine che hanno il compito di ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente. Fondamentali potrebbero essere le telecamere di sorveglianza della zona. Una di queste ha ripreso esattamente il momento dello schianto.