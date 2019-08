Incidente a via Consalvo: auto si ribalta. Guidatrice in ospedale

Un brutto incidente ha visto protagonista una donna a bordo di un'auto a via Consalvo nel pomeriggio. L'auto si è ribaltata al centro della carreggiata causando il ferimento della guidatrice. La donna è stata immediatamente soccorsa ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per riuscire a metterla in salvo. Era infatti incastrata tra le lamiere della vettura.

I soccorsi

La donna è stata portata al Cto ma fortunatamente, secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita. La vettura ha riportato vari danni tra cui la distruzione del tettuccio e dei vetri. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente sulla quale stanno indagando le forze dell'ordine.