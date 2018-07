L'auto va a fuoco sull'autostrada: panico per una famiglia in vacanza

Brutta disavventura per una famiglia nolana, che questa mattina era in viaggio in direzione Santa Maria del Cedro, per le vacanze estive. L'automobile che li ospitava ha preso fuoco poco dopo Sala Consilina (Salerno). A quanto pare l'impianto di GPL montato sull'automobile si è surriscaldato fino a prendere fuoco. Gli occupanti sono riusciti, comunque, a uscire dal veicolo, restando illesi.



Sul posto Polstrada e Vigili del Fuoco, che hanno domato l'incendio. La notizia è riportata da il Fatto Vesuviano.