Mori in un incidente: assolto l'amico alla guida

L'auto su cui viaggiava uscì di strada per poi essere travolta da un'altra vettura sulla nota statale 268 dei Paesi Vesuviani. Così morì il 19enne di San Gennaro Vesuviano, Gaetano La Marca. A tre anni e mezzo da quel tragico incidente è stato assolto l'amico che era alla guida dell'auto su cui viaggiava la vittima. Il giovane, che allora aveva 25 anni, era finito sotto processo per stabilire se avesse delle responsabilità nel corso dell'incidente datato 2 agosto 2015.

L'incidente

In quel tragico impatto tra la Fiat Punto che guidava e una Volkswagen Golf all'altezza di Cercola, lui perse anche una gamba. Secondo i magistrati lui non aveva alcuna colpa per quello scontro in cui perse la vita il 19enne e rimase gravemente ferito anche un altro passeggero. A dare la notizia è stato il fatto vesuviano. Finita la traversia giudiziaria restano indelebili sul suo corpo i segni di quella tragedia.