Dopo il testacoda finisce contro il guardrail: paura sull'Asse Mediano

Nuovo grave incidente sull'Asse Mediano. Il sinistro è avvenuto all'uscita Giugliano-Parete intorno alle 15.30.

Secondo quanto riportato dal Meridiano, una Lancia Y grigia si è schiantata contro il guardrail della carreggiata in seguito ad un testacoda. Non sono chiare le ragioni per cui il conducente ha perso il controllo della vettura.

Fortunatamente le auto che la seguivano sono riuscite a rallentare in tempo e ad evitare l'impatto. Sul luogo dell'incidente è arrivata un'ambulanza che ha soccorso il ferito. Non sono note le sue condizioni.

La polizia stradale ha successivamente operato i rilievi di rito per chiarire la dinamica di quanto successo. Particolarmente intenso, in zona, il traffico.