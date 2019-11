Incidente sulla Asse Mediano, Tir contro il guardrail

Uno spaventoso incidente si è verificato stamane intorno alle 9 sull'Asse Mediano. Il conducente di un Tir, probabilmente a causa dell'asfalto scivoloso, ha perso il controllo del veicolo e ha impattato contro un guardrail invadendo poi la corsia opposta e occupando l'intera carreggiata.

Lunghissime le code in entrambe le direzioni. Secondo le prime notizie l'autista del mezzo è rimasto ferito. Sul posto, a prestargli le cure del caso, è arrivato un mezzo del 118.

Non sono rimasti per fortuna coinvolti altri veicoli. Sul luogo si sono immediatamente diretti gli agenti della polizia stradale per ricostruire quanto accaduto e regolare il traffico, nonché di un mezzo atto alla rimozione del camion incidentato.