Spaventoso incidente sull'Asse Mediano, auto incastrata sotto ad un camion

Un terribile incidente si è verificato stamane sull'Asse Mediano. L'impatto, avvenuto in direzione Licola all'ingresso di Quarto, ha coinvolto un'auto ed un camion.

La vettura si è schiantata contro il retro del tir, rimanendo incastrata nella sua parte anteriore.

Sul luogo dell'incidente si è diretto un mezzo del 118 i cui sanitari hanno soccorso i feriti. Non sono note le loro condizioni. In tilt il traffico in direzione Licola con lunghe code.

A riportare l'incidente è TeleClubItalia.