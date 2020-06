Tragedia della strada sull'Asse Mediano: giovane papà perde la vita

La tragedia è avvenuta nel primo pomeriggio di oggi. Trentanove anni, residente nel parco Verde di Caivano, un uomo ha perso la vita al pronto soccorso del Cardarelli: era rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale avvenuto lungo l’Asse Mediano.

Secondo le prime ricostruzioni della tragedia, il 39enne era in sella a un moto quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. È finito sull'asfalto, riportando gravi lesioni poi rivelatesi fatali.

Il motociclista è stato trasportato con un mezzo del 118 in ospedale, ma è spirato mentre si trovava ancora al pronto soccorso.

Il 39enne, del quale non è stata resa nota l'identità, aveva una moglie e due figlie.