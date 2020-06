Padre di famiglia muore sull'Asse Mediano, era il cugino di Giusy Attanasio: "Tragedia immensa"

"Eppure mi preparavo x andare a lavoro e mentre mi truccavo e mi guardavo allo specchio mi sei apparso davanti ... ed io mi sono chiesta :”che significa mo stu fatt?? “ che ci azzecca totore mo ?? Bhoooo e poi mi è arrivata la tragica notizia .... tu non ci sei più ! non riesco ancora a metabolizzare l'accaduto ! E adesso mia cugina comm fa senza te ?? Lei che vive solo di te e delle sue adorate figlie ... e x un tragico incidente adesso non sei più con loro ! Veglia su tutti noi hai lasciato un vuoto incolmabile! E sarà difficile oggi essere Giusy Attanasio! Ciao cugino mio vola più in alto ke puoi", è il post di addio della cantante Giusy Attanasio per la morte di Salvatore Improta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'uomo viveva nel Parco Verde di Caivano. L'incidente è avvenuto lo scorso weekend sull'Asse Mediano. Il 39enne era in moto. Trasportato al Cardarelli è poi deceduto.