Asfalto scivoloso, spaventoso incidente sull'Asse Mediano

Uno spaventoso incidente si è verificato stamattina sull'Asse Mediano. Come riportato da TeleClubItalia, il sinistro è avvenuto all’altezza dell’uscita di Giugliano-Parete.

Due le vetture, utilitarie, coinvolte. Il conducente di una delle due pare abbia perso il controllo dell’auto a causa dell'asfalto reso scivoloso dal ghiaccio, finendo quindi in testacoda e poi contro un'altra vettura.

Sul posto si sono recati rapidamente i soccorsi: i due conducenti pare stiano bene, e che abbiano riportato soltanto ferite lievi.

Traffico in tilt sull'arteria, per l'incidente e per le condizioni proibitive dovute alla neve cadute nella prima mattinata.