Rocambolesco incidente sull'Asse Mediano, grave una ragazza

Uno spaventoso incidente, tra un'auto ed una motocicletta, si è registrato stamane sull'Asse Mediano in direzione Napoli-Capodichino. A darne notizia è il Meridiano, che segnala anche due feriti di cui uno molto grave.

La motocicletta aveva in sella un ragazzo ed una ragazza. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe urtato una vettura che aveva davanti – per cause ancora da chiarire – ribaltandosi e terminando la propria corsa contro un'altra auto.

Per il conducente della moto una frattura al polso, la ragazza invece è rimasta a terra priva di sensi ed è stata soccorsa dal 118. Sul posto anche i carabinieri, mentre la strada veniva chiusa al traffico.