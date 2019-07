Paura sull'Asse Mediano, auto esce fuori strada e si ribalta

Un grave incidente si è verificato stamattina sull'Asse Mediano, l'ennesimo avvenuto in questi giorni lungo l'importante arteria stradale.

Come riportato da ilMeridiano, l'episodio è avvenuto nei pressi del Mercato Ortofrutticolo di Giugliano: un'utilitaria di colore bianco è finita fuori strada ribaltandosi.

Sul luogo dell'impatto si sono diretti prima i carabinieri e poi un mezzo del 118 che ha preso in cura l'uomo alla guida dell'auto, rimasto a terra. Non sono al momento note le sue condizioni. In corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.