Incidente sull'Asse Mediano, traffico in tilt

Traffico in tilt per un incidente stradale verificatosi questa mattina sull'Asse Mediano, in direzione Napoli, all'altezza di Melito.

Lunghe code in particolare segnalate all'uscita di Sant'Antimo. Il tamponamento non ha causato nessun ferito grave. Accertamenti per verificare le responsabilità del sinistro stradale.