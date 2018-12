Incidenti stradali / Viale Comandante Umberto Maddalena

Asse mediano, maxi incidente in direzione Napoli: ci sono feriti

Diverse le vetture coinvolte, ambulanze sul posto per il trasporto dei feriti in ospedale. Traffico paralizzato in direzione Napoli. Il maxi tamponamento è avvenuto a pochi metri dallo svincolo di viale Maddalena a Napoli