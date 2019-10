Arresto in ospedale: la vittima dell'incidente era ricercato dalla polizia francese

Mercoledì pomeriggio i poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti presso un ospedale cittadino dove un uomo era stato ricoverato in seguito ad un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di martedì.

Gli agenti, dopo aver effettuato i controlli documentali e la comparazione delle impronte digitali, hanno scoperto che l’uomo è ricercato dalle autorità francesi dallo scorso mese di luglio poiché condannato a tre anni di reclusione per associazione per delinquere e rapina aggravata. Tudor Jovanovic, 31enne serbo, è stato arrestato in esecuzione del mandato d’arresto europeo emesso dal Tribunale di Lille.