Incidente a Vico Equense: perde il controllo a causa dell'asfalto ghiacciato

Un incidente si è verificato stamattina ad Arola, frazione di Vico Equense.

L'impatto, contro un marciapiede, di un'auto senza controllo, non ha avuto per fortuna conseguenze. Si tratta però del chiaro esempio delle difficoltà registratesi stamattina in provincia di Napoli a causa della copiosa neve caduta anche a basse altitudini.

Le condizioni meteo avverse hanno intanto costretto a chiudere la strada del Faito: il monte è totalmente ricoperto di neve. A darne notizia è Positanonews.