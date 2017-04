Incidente mortale Nola, il nome della vittima

E' Arcangelo Sepe la vittima dell'incidente mortale avvenuto in via Stella a Nola questa notte.

Il giovane 18enne di Nola viaggiava a bordo della Nissan, guidata da un suo amico anch'egli 18 enne, che si è ribaltata e si è andata a schiantare contro un muro.

Il conducente dell'auto, risultato positivo agli esami tossicologici e alcolemici, sia per abuso di alcol che per uso di cannabinoidi, è stato arrestato dai Carabinieri per omicidio stradale.

Gli altri due occupanti della vettura sono rimasti feriti ed uno di questi è stato operato all'ospedale Monaldi di Napoli per un intervento alla milza.