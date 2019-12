Investito mentre attraversava sulle strisce pedonali: 73enne in ospedale

Stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato investito in pieno da un'auto in corsa. È successo a un 73enne di Napoli investito da un'auto lungo via Caravaggio a Pescara. L'anziano è stato sbalzato dall'auto sul finestrino ed è rimasto a terra sull'asfalto fino all'arrivo dei soccorsi. Un'ambulanza l'ha trasferito nel vicino ospedale e al momento non si hanno notizie esatte sulle sue condizioni.

Secondo una prima ipotesi sulla dinamica dei fatti, il 73enne è stato colpito mentre camminava attraversando sulle strisce pedonali. A seguire le indagini sull'incidente sono gli agenti della Sezione infortunistica della polizia municipale pescarese.