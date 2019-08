Anziano investito da un'auto mentre attraversava: morto

Non ce l'ha fatta un anziano investito oggi a Pomigliano d'Arco. L'uomo è morto per le ferite subite dopo essere stato colpito dalla vettura. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente così come non si conosce l'identità della vittima. Si sa che l'uomo stava attraversando la strada lungo viale Alfa Romeo.

I soccorsi

Lì è stato investito riportando delle ferite gravissime. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato l'uomo in ospedale. Purtroppo la corsa è stata inutile. Le ferite erano troppo gravi. Toccherà alle forze dell'ordine stabilire l'esatta dinamica dei fatti. La notizia è stata data dal fatto vesuviano.