Pirata della strada investe anziano in bici

Un brutto incidente che poteva costare caro a un anziano si è verificato oggi a Giugliano. Un'auto ha investito un 85enne a bordo di una bicicletta lungo via Arco Sant'Antonio. A pochi metri dall'ingresso dell'Asse mediano, l'auto ha colpito la bici dell'anziano che è volato a terra. Fortunatamente indossava il casco che ha parato l'impatto con l'asfalto. Il guidatore dell'auto si è dato alla fuga, lasciando l'anziano a terra.

Caccia al pirata della strada

Secondo alcuni testimoni, l'auto su cui viaggiava il pirata sarebbe una Peugeot 307 di colore rosso. L'anziano è stato aiutato da alcuni passanti che hanno anche chiamato un'ambulanza che ha portato l'investito in ospedale. La vittima non è in pericolo di vita. Sono cominciate le indagini per risalire all'identità del guidatore dell'auto. Se ne stanno occupando gli agenti della municipale che sono stati i primi ad arrivare sul posto. La notizia è stata data dal Meridiano.