Incidente in bici per un anziano: ricoverato in codice rosso

Ha battuto la testa cadendo dalla bici. Una frenata di colpo, per evitare un'auto, lo ha costretto a ricorrere al pronto soccorso. È successo a Sant’Anastasia dove un anziano è caduto lungo via Regina Margherita. L'uomo era a bordo della sua bici quando avrebbe perso l'equilibrio a seguito di una brusca frenata.

I soccorsi

I primi ad assistere l'anziano sono stati alcuni operatori della protezione civile presenti sul posto. Dopo pochi minuti è arrivata l'ambulanza del 118 che ha portato il malcapitato in ospedale. L'uomo è stato ricoverato in codice rosso e al momento non si hanno ulteriori notizie sul suo stato di salute. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. La notizia è stata data dal fatto vesuviano.