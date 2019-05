Scooter contro bici: anziano in fin di vita

Rischia la vita un anziano rimasto vittima di un incidente questa sera a Poggiomarino. L'uomo era a bordo del suo della bici quando si è scontrato con un ragazzo che viaggiava su uno scooter. L'incidente è avvenuto lungo via Turati. L'anziano ha perso i sensi ed è stato portato immediatamente all'ospedale di Sarno in codice rosso. Al momento la prognosi resta riservata e si teme per la vita dell'uomo.

Le indagini

Anche il giovane centauro è rimasto ferito ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Boscotrecase. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente su cui sono chiamati a indagare gli agenti della polizia municipale di Poggiomarino che hanno anche già ascoltato il centauro. La notizia è stata data dal Fatto vesuviano.