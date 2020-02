Angelo Scaccino: è lui la vittima dell'incidente mortale a Ischia

Si chiamava Angelo Scaccino ed era molto conosciuto ad Ischia. È lui il 64enne che ieri mattina è stato investito ed ucciso lungo via Provinciale Fango, a Lacco Ameno.

La dinamica di quanto successo è stata ricostruita già nella giornata di ieri dai carabinieri, chiamati da un passante che aveva notato un corpo sul ciglio della strada. I militari hanno trovato sulla strada alcune parti dell’auto che ha investito Scaccino, mentre il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altre che constatarne il decesso.

Il conducente dell'auto aveva trascinato l'investito per circa 20 metri, ed era poi scappato. Ventiquattro anni, si è costituito in caserma poco dopo. Risultato positivo a cannabinoidi, è stato condotto in carcere dove si trova ora in attesa di giudizio.

