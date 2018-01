Investito e ucciso mentre torna a casa dal lavoro: caccia al pirata della strada

Si chiamava Francis, era del Burkina Faso ed aveva 61 anni. L'uomo, investito da un pirata della strada lo scorso 9 gennaio, si è spento mercoledì sera dopo diversi giorni di agonia. Era ricoverato in rianimazione al San Giovanni Bosco.

Operaio residente ormai da anni ad Afragola, si trovava sulla sua bicicletta e stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro in fabbrica. A quel punto la tragedia.

Sono ancora in corso le indagini per risalire all'identità dell'automobilista che lo ha investito senza poi fermarsi a prestare soccorso. Il mezzo che guidava era un'auto, e non un camion come inizialmente veniva ipotizzato. A riportare la notizia è Il Roma.