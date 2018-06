Schianto nella notte ad Afragola, ferita una ragazza

Un tremendo schianto tra due autovetture è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì ad Afragola, in via Trieste e Trento, nei pressi di un incrocio. Una delle due macchina si è ribaltata e, al momento, fonti parlano di una giovane ferita in modo non grave, con tagli alle gambe e al viso. Sono molti i residenti che, su facebook, lamentano la pericolosità dell'incrocio in questione. Il traffico, da questa mattina, risulta rallentato. Sul posto Polizia e Vigili del Fuoco.