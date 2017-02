Tragico incidente stradale: donna muore davanti agli occhi di sua figlia

Tragedia stradale, nella tarda mattinata di oggi, ad Acerra. In un incidente una donna di 50 anni ha perso la vita.

Era in auto insieme alla figlia minorenne. L'impatto, frontale, non le ha lasciato scampo. I primi ad arrivare sul luogo del sinistro sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Afragola. Il 118, giunto subito dopo, non ha potuto che constatare il decesso della conducente.

La ragazzina è stata condotta al pronto soccorso della clinica "Villa dei fiori". Per sua madre sarà disposta l'autopsia: i carabinieri hanno effettuato intanto dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'impatto.