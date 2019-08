Incidente sull'A30 nei pressi di Nola, chilometri di code

Un incidente, del quale non è ancora stata resa nota la gravità, sta pesantemente condizionando il transito veicolare lungo l'autostrada A30 Caserta-Salerno.

La coda, come riportato da Autostrade per l'Italia, è lunga oltre 2 km e si è generata tra Nola ed il bivio per l'A1 Milano-Napoli in direzione Caserta, con precisione al km 1.8.