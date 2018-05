Schianto in autostrada, muore una 29enne di Torre del Greco

Un terribile incidente, avvenuto la scorsa notte sull'autostrada A16 tra Tufino e Baiano, è costato la vita a una 29enne di Torre del Greco. La donna era alla guida della sua vettura quando, come riportato da AvellinoToday, ha perso il controllo dell'auto andando a schiantarsi contro i guardrails. Inuitili i soccorsi: la donna è morta sul colpo. Sul posto è arrivata anche la polstrada per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento sono ancora ignote le cause dell'impatto. Si ipotizza che la perdita di controllo della vettura sia dovuta a un colpo di sonno.