Tragico incidente sull'A13, morti genitori e neonata: indagato 19enne napoletano

Un 19enne di Napoli, che aveva conseguito la patente lo scorso maggio, è indagato per omicidio stradale. Il giovane era il conducente del veicolo che la notte scorsa – insieme ad un pullman guidato da un 53enne dell'ex Jugoslavia residente in Italia, anch'egli indagato – ha tamponato un camper sull'A13: l'intero nucleo familiare a bordo del mezzo ha perso la vita nel drammatico incidente.

Sia al 19enne che al 53enne la Polstrada ha cautelativamente ritirato la patente. I due sono rimasti feriti nell'incidente, sebbene non in maniera grave. In ospedale sono stati sottoposti ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcool o droghe.

La dinamica della tragedia

Secondo una prima ricostruzione, ad innescare l'incidente sarebbe stato proprio il ragazzo. Per motivi da chiarire ha tamponato con la sua utilitaria il camper che lo precedeva. L'auto è finita fuori strada, mentre il camper dopo una sbandata e l'urto contro un newjersey si è capovolto in mezzo alla carreggiata per poi essere travolto in pieno dal pullman.

Le vittime

L'incidente è avvenuto sull'autostrada A13 Bologna-Padova nel tratto tra Bologna Interporto e Altedo, in direzione Padova, al chilometro 15. Le vittime sono della provincia di Vicenza. I due giovani rimasti uccisi si chiamavano Daniele Minati e Anna Pieropan, e avevano 32 e 29 anni. Con loro ha perso la vita la figlioletta Diletta, nata lo scorso 31 maggio.