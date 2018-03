Scooter contro un palo, incidente mortale. Ad Acerra muore un 16enne

Un ragazzo di 16 anni è morto questo pomeriggio ad Acerra, dopo un violento impatto tra lo scooter che conduceva e un palo. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi della contrada San Giovanni di Acerra, il ragazzo è originario del luogo. Al momento dell'impatto era, con il sedicenne, un altro ragazzo in sella allo scooter, come passeggero. Dalle prime notizie che filtrano il passeggero sembrerebbe ferito in maniera non grave.



Il ragazzo è stato trasportato d'urgenza nella vicina Villa dei Fiori ma è morto poco dopo l'arrivo. Non si hanno ulteriori notizie sulle motivazioni dell'impatto. Indagano, sul posto, i Carabinieri. Seguiranno aggiornamenti.