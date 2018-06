Incidente a Posillipo: Rossella è ancora in rianimazione

Rossella Amato è ancora ricoverata al reparto di Rianimazione al Cardarelli, le sue condizioni sono ancora gravi e gli amici e la sua famiglia pregano per lei. Era in auto insieme a Stefano Scarciello, Aurora Fonseca e Luca Mastroianni: dopo una notte di lavoro erano diretti a mare ma per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine l’auto ha perso il controllo e ha sfondato la recinzione ai margini della strada finendo nel vuoto.

Fortunatamente ad attutire la caduta è stato un albero secolare di una villa che in quel momento era disabitata. Per i tre ragazzi è andata decisamente meglio, le condizioni di Rossella invece sono parse subito più gravi ed è stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla testa per rimuovere un ematoma. Intanto si accende la polemica sulle ringhiere che costeggiano le strade di Posillipo. Progettate come appoggio per ammirare il panorama, da qualcuno sono ritenute inidonee come sistemi di protezione. E’ anche vero che il limite di velocità in quelle strade va dai 30 ai 50 chilometri all’ora.