Incidente nel porto di Napoli, ferito un pescatore

Poteva trattarsi dell'ennesima tragedia ma, per fortuna così non è stato. Protagonista della disavventura in mare un pescatore di 38 anni, E. L. di San Giovanni. Era al lavoro da solo sul suo gozzo al largo del porto di Napoli, all'altezza di San Giovanni a Teduccio, quando per cause in corso di accertamento sarebbe stato speronato da un'altra imbarcazione, una pilotina condotta da un diportista. L'impatto è stato potente, il pescatore è stato sbalzato in mare.

Subito soccorso, è stato condotto presso il Pronto soccorso dell'ospedale Loreto Mare, dove i sanitari hanno provveduto a iniziare le indagini del caso. Secondo il bollettino medico avrebbe riportato la lussazione di una clavicola, ma sono in corso analisi perché si teme una frattura. La dinamica dei fatti è stata ricostruita davanti agli uomini del drappello del nosocomio dallo stesso pescatore. Non è detto che nelle prossime ore non ci siano sviluppi anche per quanto riguarda eventuali responsabilità del conducente della pilotina