Incidente nel Porto di Livorno: una vittima è di Torre Annunziata

Torre Annunziata piange una delle due persone uccise dall'esplosione nel porto di Livorno. Uno dei due operai era Nunzio Viola, 53enne originario della città oplontina ed emigrato in Toscana circa vent'anni fa per lavoro. Sarebbe tornato in città per le vacanze pasquali. È stato investito dall'esplosione di una delle cisterne contenenti acetato di etile presenti nella zona industriale.

Era insieme al collega ucciso sul posto per effettuare lavori di manutenzione. La notizia è arrivata in città ieri sera ed ha sconvolto l'intera comunità torrese che ancora una volta paga un prezzo per gli incidenti sul lavoro. Gli stessi abitanti di Torre Annunziata si stanno opponendo da tempo all'installazione di altre cisterne di carburanti all'interno proprio del porto oplontino. La paura della cittadinanza è proprio che si verifichino incidenti simili in un'area molto più ridotta rispetto a quella del porto livornese.