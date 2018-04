Incidente stradale di Pomigliano, un morto e un ferito grave

I morti del terrificante incidente stradale avvenuto questa notte a Pomigliano D'Arco non sono due, come riportato in un primo momento da tutti gli organi di stampa. A bordo della Fiat Punto che ha impattato violentemente contro la Bmw guidata da un cittadino ucraino ubriaco (e ora in stato di arresto, accusato di omicidio stradale) c'erano due ragazzi. Uno dei due, purtroppo è morto sul colpo. L'altro è in gravissime condizioni. Il giovane deceduto è di San Gennarello, frazione di Ottaviano.



Tutti gli organi di stampa riportavano di due morti sul colpo: la considerazione iniziale era dettata dalla terribile immagine che si è presentata ai primi colleghi giunti sul posto. Il ragazzo morto, purtroppo, aveva il corpo tranciato e coperto da due teli diversi. Si è per questo pensato a due cadaveri.