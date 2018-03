Incidente a piazzale Tecchio, un uomo inciampa sul cordolo e finisce in ospedale

Un incidente avvenuto questa mattina a Piazzale Tecchio ha riacceso i riflettori sulla pericolosità di un cordolo posizionato all'uscita della metropolitana linea 2, stazione Campi Flegrei. Un uomo è inciampato sul cordolo ed è stato necessario chiamare gli operatori del 118 per le cure del caso. Lo segnala il consigliere comunale Nino Simeone: "Ancora una volta i cittadini napoletani vittime di incuria e distrazioni, figlia di strafottenza istituzionale", scrive Simeone. "Sono giorni che segnaliamo all'assessorato alla Mobilità della presenza di questo maledetto cordolo piazzato a Piazzale Tecchio, non si capisce da chi, all'uscita della metropolitana di Campi Flegrei a Fuorigrotta. Sono stanco, adesso comincerò a scrivere direttamente al Sindaco e al Direttore generale del Comune di Napoli che sono certo risponderanno molto più prontamente alle segnalazioni della Commissione consiliare alla mobilità che funge ormai da sportello della cittadinanza", aggiunge il consigliere comunale.



"Ma la domanda che mi pongo è sempre la stessa: di chi sarà poi la responsabilità, in termini di risarcimenti danni delle persone che ne faranno richiesta? Lo scopriremo presto", conclude Nino Simeone, che suggerisce un rimpasto di Giunta.