Grave incidente sul lavoro, si ribalta ragno meccanico: feriti due operai

Grave incidente, stamane, in via del Sabotino tra Secondigliano e Miano. In un cantiere privato si è ribaltato un pesante ragno meccanico travolgendo due operai che erano al lavoro.

Feriti, secondo le prime notizie in modo grave, i due sono stati trasportati in ospedale al Cardarelli.

Gli operai erano al lavoro in un'opera di spicconatura all'altezza del quinto piano quando si è verificato l'incidente.

Dopo aver sfondato la tettoia di un garage, sono rimasti incastrati nella cabina del mezzo. Numerose persone si sono attivate per soccorrerli, questo prima dell'intervento dei vigili del fuoco e del 118. A riportare la notizia è Periferiamonews.