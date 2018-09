Maltempo: nave contro banchina a Casamicciola

Ancora disagi per il maltempo delle ultime ore. A farne le spese per ultima in ordine di tempo è stata una nave della Caremar. La Fauno ha urtato il pontile e la banchina del porto di Casamicciola. Era in partenza in direzione Pozzuoli quando si è verificato l'incidente. A provocarlo sono state le forti raffiche di vento di Grecale che stanno sferzando il Golfo in queste ore.

L'equipaggio a bordo è riuscito, con una serie di manovre, ad allontanarsi dalla banchina. L'urto non ha provocato danni alla nave e nemmeno problemi ai viaggiatori a bordo. La navigazione dello scafo è continuata comunque ed anche il porto di Casamicciola è rimasto aperto nonostante le condizioni atmosferiche non fossero delle migliori.