"Era un bellissimo ragazzo": Giuseppe muore a 32 anni dopo un incidente

Un incidente stradale avvenuto questa mattina in via Pomintella, a Somma Vesuviana, in direzione Sant'Anastasia, è costato la vita a un giovane del posto, trentadue anni. Il giovane era alla guida della sua moto quando si è schiantato contro un camion parcheggiato. Giuseppe, questo il nome del 32enne, è stato trasportato d'urgenza al Cardarelli dove è morto nel pomeriggio. Su facebook, dove in questi minuti centinaia di persone ricordano il giovane, qualcuno lo ha definito "un bellissimo ragazzo".



Inutili i tentativi di rianimarlo nel nosocomio partenopeo.