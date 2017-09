Incidente mortale, 27enne investe e uccide un ciclista

Un 27enne di Giugliano in Campania, C.D., ha investito e ucciso, alla guida della sua moto di potente cilindrata, il cittadino marocchino Fatih Bouazza, 47 anni, residente a Marcianise. L'incidente è avvenuto al km 20 della strada provinciale 336, nei pressi della residenza del marocchino. Dopo l'incidente sono intervenuti i carabinieri della Stazione di San Nicola la Strada (CE). Fatih Bouazza era in sella alla sua bicicletta, nello stesso senso di marcia delle autovetture, quando è stato travolto dalla motocicletta, perdendo la vita sul colpo.

Il conducente della moto, il 27enne di Giugliano in Campania, è stato invece soccorso dal 117 e ricoverato presso l'ospedale di Maddaloni, dove è stato giudicato guaribile in 20 giorni salvo complicazioni. Ha riportato diverse fratture ed escoriazioni. Il 27enne è stato sottoposto agli esami tossicologici di rito ed è risultato positivo all'assunzione di cocaina, oppiacei, cannabinoidi e anfetamine. Il PM ha quindi disposto il suo arresto presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'uomo ora si trova piantonato nel reparto di chirurgia dell'ospedale fino a quando le sue condizioni saranno tali da consentire il trasferimento in carcere.