Incidente in mare a Procida: elica lacera la gamba di un uomo

Brutto incidente in mare a Procida nel pomeriggio di lunedì, dove un 35enne è rimasto gravemente ferito.

L'uomo - come racconta Il Dispari - era a bordo di un gommone in compagnia di amici, quando le pale dell’elica, in una dinamica che la Capitaneria di Porto sta cercando di ricostruire, lo hanno travolto, procurandogli ferite profonde alla gamba sinistra.

Il giovane è stato portato a riva sulla spiaggia e dopo l’arrivo dei sanitari del 118, trasportato d’urgenza all’ospedale “Gaetanina Scotto”, prima di essere poi successivamente trasferito in elicottero in codice rosso sulla terraferma.