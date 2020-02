Incidente sul lavoro, ferito operaio minorenne

Incidente sul lavoro per un ragazzo di 16 anni ad Ercolano. Per il giovane si è reso necessario il ricovero in ospedale in stato di osservazione. Ha riportato fratture guaribili in 30 giorni.

Il 16enne era impegnato nella ristrutturazione di un edificio quando il pavimento del terzo piano ha ceduto facendolo precipitare, insieme ad un altro operaio di 59 anni, al piano di sotto. I carabinieri intervenuti sul posto hanno dichiarato l'edificio inagibile e lo hanno sequestrato.

I tre nuclei familiari che abitavano nello stabile sono stati costretti a lasciarlo. Sono in corso indagini per appurare le responsabilità.