Crolla una tettoia: grave operaio

Ancora un incidente sul lavoro in provincia di Napoli. Ancora un operaio finisce in gravi condizioni. È successo a Castellammare di Stabia dove un 50enne è rimasto ferito dal crollo di una tettoia mentre era a lavoro. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio a via Surripa, nel centro storico.

L'uomo è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale stabiese San Leonardo per diversi traumi gravi. Sul posto sono arrivati dopo pochi minuti gli agenti del commissariato di Castellammare delegati dalla procura di Torre Annunziata che ha aperto un fascicolo d'inchiesta per capire sia la dinamica dei fatti che per valutare la regolarità dei lavori.