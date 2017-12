Cade dal terzo piano mentre è al lavoro: grave 59enne a Torre Annunziata

Incidente sul lavoro, ieri, a Torre Annunziata. La vittima è un 59enne, che versa in gravi condizioni in ospedale. A darne notizia è Internapoli.

L'uomo, è precipitato giù dal terzo piano di un edificio in corso Vittorio Emanuele. Stava, pare, tentando di risolvere un problema di infiltrazioni d'acqua quando è avvenuto l'incidente, le cui cause non sono al momento chiare.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.