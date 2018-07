Capri, gommone si rovescia nella notte: due feriti, grave lo skipper

Due persone a bordo di un gommone lungo cinque metri, nelle acque di Capri, si sono ritrovate in mare dopo mezzanotte, in seguito a uno scontro la cui dinamica è ancora da chiarire. Soccorsi da un'altra imbarcazione in transito, nessuno dei due uomini ha potuto chiarire l'impatto. Uno dei due occupanti, 44enne avellinese, è stato trasportato in elicottero al Monaldi di Napoli, dove è ricoverato in gravi condizioni. L'altro, un turista americano, ha riportato ferite più lievi e viene curato al Capilupi di Capri.



Sono in corso indagini da parte della Guardia Costiera: il gommone (di appoggio a un catamarano) potrebbe essere stato travolto da un'altra imbarcazione o si sarebbe ribaltato in seguito a un violento impatto con uno scoglio.